La Soluzione ♚ Intessere stuoie La definizione e la soluzione di 11 lettere: Intessere stuoie. INTRECCIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Intessere stuoie: Lo scoubidou è l'arte e il passatempo di intrecciare fili colorati, per ottenerne dei piccoli oggetti, solitamente usati come portachiavi, braccialetti, collane o altri ornamenti. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Lo scoubidou è l'arte e il passatempo di intrecciare fili colorati, per ottenerne dei piccoli oggetti, solitamente usati come portachiavi, braccialetti, collane o altri ornamenti. intrecciare (vai alla coniugazione) unire in treccia Sillabazione in | trec | cià | re Pronuncia IPA: /intret'tare/ Etimologia / Derivazione derivazione di treccia, probabilmente dal latino trichia Sinonimi allacciare, annodare, attorcigliare, incrociare

(di filati) torcere

torcere ( spregiativo ) aggrovigliare, ingarbugliare

aggrovigliare, ingarbugliare ( senso figurato ) avviare, cominciare, stringere, unire

avviare, cominciare, stringere, unire legare,

( per estensione ) collegare, tessere, intessere

collegare, tessere, intessere (senso figurato) coordinare, organizzare, ordire; impostare, allacciare

Contrari sciogliere

( per estensione ) districare, sbrogliare

districare, sbrogliare (senso figurato) cessare, interrompere, rompere, troncare Altre Definizioni con intrecciare; intessere; stuoie; Una fibra per stuoie; Una canna per stuoie; Cerca altre soluzioni cruciverba

