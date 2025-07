Stuoie a larghe maglie nei cruciverba: la soluzione è Graticci

GRATICCI

Curiosità e Significato di Graticci

Hai risolto il cruciverba con Graticci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Graticci.

Perché la soluzione è Graticci? Graticci sono strutture formate da listelli di legno o metallo intrecciati, usate per sostenere o stagionare alimenti, come il pane o il formaggio, oppure come elementi decorativi. La parola richiama l’immagine di un reticolo aperto e spazioso, ideale per far circolare aria e favorire il processo di asciugatura o stagionatura. Un oggetto versatile che unisce praticità e funzionalità in molteplici ambiti domestici e artigianali.

Come si scrive la soluzione Graticci

La definizione "Stuoie a larghe maglie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

C Como

I Imola

