La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Allungano il corso di un fiume' è 'Anse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANSE

Hai risolto il cruciverba con Anse? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Anse.

Perché la soluzione è Anse? Le anse sono le curve o svolte di un corso d'acqua, come un fiume che si piega e si allunga in territori più ampi. Queste curve naturali si formano nel corso del tempo a causa delle correnti e dell'erosione, creando zone di accumulo e movimento dell'acqua. In breve, le anse rappresentano le pieghe che rendono unico il percorso di un fiume e ne definiscono il carattere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le giravolte dei fiumiSinuosità dei fiumiLe curve che allungano il corso d un fiumeAllungano il corso d un fiumePone fine al corso di un fiume

