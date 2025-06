Un quartiere di Napoli nei cruciverba: la soluzione è Sanità

SANITÀ

La parola Sanità è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sanità.

Perché la soluzione è Sanità? Sanità si riferisce all'insieme dei servizi e delle strutture dedicate alla tutela della salute pubblica, come ospedali, medici e cure preventive. È un termine fondamentale per indicare l'intero sistema che garantisce il benessere dei cittadini. In sintesi, rappresenta tutto ciò che riguarda la cura e la tutela della nostra salute, un pilastro imprescindibile della società moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La S della sigla OMSLa carica onorifica d un personaggio di EduardoC è un ministero che se ne occupaQuartiere borghese che sovrasta NapoliUn noto quartiere di NapoliQuartiere collinare di Napoli

Stai cercando la risposta alla definizione "Un quartiere di Napoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

À -

N N S O I E T Mostra soluzione



