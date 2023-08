Quartiere borghese che sovrasta Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere borghese che sovrasta Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOMERO

Significato/Curiosita : Quartiere borghese che sovrasta napoli

Conosciuta anche come chiesa di santa patrizia) è una chiesa monumentale di napoli sita nell'omonima via, tra il decumano maggiore e quello inferiore del centro... Si stabilirono al vomero vi sono: i carafa, i conti di acerra, i ruffo di sicilia, i cacciottoli ed i cangiani. nel 1817, il vomero fu promosso al rango... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

