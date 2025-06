Lo statista inglese succeduto a Churchill nel 1945 nei cruciverba: la soluzione è Attlee

ATTLEE

Approfondisci la parola di 6 lettere Attlee: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Attlee? Attlee fu un importante politico britannico, leader del Labour e primo ministro dal 1945 al 1951, succedendo a Churchill. È noto per aver guidato il Regno Unito nel dopoguerra, avviando riforme sociali e nazionalizzazioni fondamentali. La sua figura rappresenta un punto di svolta nella storia politica britannica, lasciando un'impronta duratura sulla società e sull'economia del paese.

Hai trovato la definizione "Lo statista inglese succeduto a Churchill nel 1945" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

T Torino

L Livorno

E Empoli

E Empoli

