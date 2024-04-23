Clement premier laburista che successe a Churchill
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SOLUZIONE: ATTLEE
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Perché la soluzione è Attlee? Attlee fu il primo ministro laburista che subentrò a Churchill, portando un cambiamento significativo nel governo britannico. Durante il suo mandato si concentrò su politiche di ricostruzione e riforme sociali, lasciando un'impronta duratura nel paese. La sua leadership segnò un periodo di trasformazioni importanti, con un focus sulla stabilità e sul benessere dei cittadini. La sua influenza si sente ancora oggi nel panorama politico britannico.
Clement premier laburista che successe a Churchill nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Attlee
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Clement premier laburista che successe a Churchill
- Risposta: ATTLEE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Attlee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Clement premier laburista che successe a Churchill". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tony : premier laburista L ex-premier inglese Johnson Lo fu anche Churchill Ex Premier: Johnson Pompilio: successe a Romolo
Altre definizioni collegate
Con premier: Tony ex Premier UK
Con laburista: Gli oppositori del governo laburista inglese
Con successe: Gli successe Numa Pompilio