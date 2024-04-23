Clement premier laburista che successe a Churchill

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Clement premier laburista che successe a Churchill' è 'Attlee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTLEE

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Perché la soluzione è Attlee? Attlee fu il primo ministro laburista che subentrò a Churchill, portando un cambiamento significativo nel governo britannico. Durante il suo mandato si concentrò su politiche di ricostruzione e riforme sociali, lasciando un'impronta duratura nel paese. La sua leadership segnò un periodo di trasformazioni importanti, con un focus sulla stabilità e sul benessere dei cittadini. La sua influenza si sente ancora oggi nel panorama politico britannico.

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Clement premier laburista che successe a Churchill nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Attlee

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Clement premier laburista che successe a Churchill

Clement premier laburista che successe a Churchill Risposta: ATTLEE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona T Torino T Torino L Livorno E Empoli E Empoli

La soluzione 'Attlee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Clement premier laburista che successe a Churchill". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.