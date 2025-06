Si va fuori per fumarla nei cruciverba: la soluzione è Sigaretta

SIGARETTA

Perché la soluzione è Sigaretta? La sigaretta è un piccolo cilindro di carta riempito di tabacco, comunemente fumato per piacere o abitudine. È spesso associata a pause sociali o momenti di relax, ma anche a rischi per la salute. Se si va fuori per fumarla, si cerca un momento di pausa o evasione. È un oggetto che fa parte della cultura e delle abitudini di molte persone, anche se comporta conseguenze importanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Più si tira e più si accorciaQuella elettronica emette per lo più vapore acqueoPuò essere con il filtro o senzaCi si va per vedere il CenacoloSe è spedito si va beneSi va a cercarla dove non c è nessuno

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

