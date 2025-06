Porzioni chiuse da due raggi nei cruciverba: la soluzione è Settori

SETTORI

Vuoi sapere di più su Settori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Settori.

Perché la soluzione è Settori? I settori sono parti di una circonferenza delimitati da due raggi e dall'arco che li collega, creando porzioni chiuse. Sono spesso rappresentati come fette di torta o spicchi di pizza, utili in geometria per suddividere un cerchio in aree più piccole. Questi segmenti sono fondamentali per calcolare aree e angoli, e sono alla base di molte applicazioni pratiche e teoriche nel campo della matematica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I reparti di uno stadioPorzioni della CameraI reparti in cui è diviso lo stadioÈ delimitato da due raggi e un arcoLa porzione chiusa tra due raggiEquivale a due raggi

La definizione "Porzioni chiuse da due raggi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

