I reparti di uno stadio

: Si tratta dunque di un settore molto importante per l'uomo, riguardante attività che concernono i bisogni primari di sopravvivenza dell'individuo e pertanto sono storicamente le prime attività economiche poste in essere dall'uomo già dall'antichità. In economia il settore primario è il settore economico che raggruppa tutte le attività legate allo sfruttamento delle risorse naturali o materie prime basilari per la vita degli esseri umani: agricoltura, pesca, allevamento, pastorizia, silvicoltura (ossia lo sfruttamento delle risorse forestali) e attività mineraria.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: settori m pl . (geometria) plurale di settore. Sillabazione: set | tò | ri. Etimologia / Derivazione: vedi settore. Sinonimi: parti, sezioni, fette, spicchi. distretti, reparti, divisioni. (senso figurato) ambiti, zone, campi, spazi, rami, sfere d’azione.