È delimitato da due raggi e un arco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È delimitato da due raggi e un arco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SETTORE CIRCOLARE

Significato/Curiosita : E delimitato da due raggi e un arco

La lunghezza l {\displaystyle l} di un arco di circonferenza sotteso da due raggi r {\displaystyle r} che formano un angolo {\displaystyle \theta } (espresso... Il settore circolare è la parte di un cerchio racchiusa fra un arco e i raggi che hanno un estremo negli estremi dell'arco della circonferenza. la sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : È delimitato da due raggi e un arco : delimitato; raggi; arco; delimitato oppure specificato, stabilito; Solido delimitato da n facce piane poligonali; È delimitato da vie; È delimitato da un arco e due raggi; Un tipo di raggi ; Scoraggi ato come un terreno appiattito; Non propriamente coraggi osi; raggi unsero la massima potenza con Cangrande I; Incoraggi are l economia; Lo è il leone di san Marco ; Divertimento da parco giochi; L autore di Marco valdo; Colonnina sul pontile di sbarco ; Il Marco drammaturgo e attore veneto;

Cerca altre Definizioni