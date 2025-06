Lo stesso che bolognesi nei cruciverba: la soluzione è Felsinei

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo stesso che bolognesi' è 'Felsinei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELSINEI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Felsinei, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Felsinei? Felsinei è il termine usato per indicare gli abitanti di Bologna, città famosa per la sua cultura e gastronomia. Deriva da Felsina, l'antico nome romano della città. Se ti chiedi Lo stesso che bolognesi?, la risposta è proprio questa: Felsinei. Un modo affettuoso e originale per chiamare chi vive o si sente cittadino di Bologna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È come BolognesiSi dice invece di BolognesiÈ lo stesso che BolognesiPer i Romani era lo stesso che CartaginesiLo stesso che party

La definizione "Lo stesso che bolognesi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

I Imola

L E N A C M S T A O Mostra soluzione



