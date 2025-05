È come Bolognesi nei cruciverba: la soluzione è Felsinei

Home / Soluzioni Cruciverba / È come Bolognesi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È come Bolognesi' è 'Felsinei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELSINEI

Curiosità e Significato di "Felsinei"

La soluzione Felsinei di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Felsinei per scoprire curiosità e dettagli utili.

Felsinei è il termine che indica gli abitanti di Bologna, città dell'Emilia-Romagna, nota anche con il soprannome di Felsina in epoca storica. Questo aggettivo deriva dal nome latino della città e viene usato per riferirsi alla cultura, alla gastronomia e alle tradizioni bolognesi, richiamando l'identità locale degli abitanti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice invece di BolognesiÈ lo stesso che BolognesiAltro nome dei BolognesiLo sono Bolognesi e ModenesiA ovest dei BolognesiCelebre famiglia di pittori bolognesi del 500

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Felsinei

Se "È come Bolognesi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O G I N O N K S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NO SMOKING" NO SMOKING

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.