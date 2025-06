La si ripiega per creare fiori artificiali nei cruciverba: la soluzione è Carta Di Riso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La si ripiega per creare fiori artificiali' è 'Carta Di Riso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTA DI RISO

La parola Carta Di Riso è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carta Di Riso.

Perché la soluzione è Carta Di Riso? La carta di riso è un tipo di carta molto sottile e trasparente, tradizionalmente usata in calligrafia e arti decorative. Si ottiene ripiegando più volte un foglio, creando forme e motivi ornati, come fiori artificiali delicati e eleganti. Questo procedimento richiede abilità e pazienza, trasformando semplici fogli in opere d’arte. È un esempio affascinante di come l’arte manuale possa valorizzare materiali semplici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografieUn sottile e resistente foglio per acquerelli e litografieLa si ripiega per creare artistici fiori artificialiI suoi fiori si friggonoSi fanno di alloro o di fiori

Hai davanti la definizione "La si ripiega per creare fiori artificiali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

