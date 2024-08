La Soluzione ♚ La si ripiega per creare artistici fiori artificiali La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARTA DI RISO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CARTADIRISO

Curiosità su La si ripiega per creare artistici fiori artificiali: Queste tipologie di carta si ricavano da piante come il Tetrapanax papyrifer, la canapa, il bambù e il gelso da carta e pertanto non contengono necessariamente il riso tra i loro componenti. Per carta di riso si intende una serie di materiali leggeri e che hanno diverse finalità pratiche, artistiche o alimentari.

