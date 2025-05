Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie nei cruciverba: la soluzione è Carta Di Riso

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie' è 'Carta Di Riso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTA DI RISO

Curiosità e Significato di "Carta Di Riso"

Approfondisci la parola di 11 lettere Carta Di Riso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carta Di Riso? La carta di riso è un tipo di carta molto fine e leggera, utilizzata principalmente per la pittura ad acquerello e per la stampa di litografie. Il suo nome deriva dalla tradizionale produzione asiatica, in cui viene realizzata con fibre di riso, rendendola ideale per tecniche artistiche delicate.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La si ripiega per creare artistici fiori artificialiUn sottilissimo foglio per gli acquerelli e le litografieUn sottile e resistente foglio per acquerelli e litografieIl bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Carta Di Riso

Non riesci a risolvere la definizione "Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N A L A G A S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALANGANA" SALANGANA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.