L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano nei cruciverba: la soluzione è Console

Home / Soluzioni Cruciverba / L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano' è 'Console'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSOLE

La soluzione Console di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Console per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Console? Il termine console si riferisce a un ufficiale di alto rango nell'antica Roma, che svolgeva funzioni militari e civili sotto l'autorità del magistrato. Era una figura di grande importanza, incaricata di guidare l'esercito e amministrare la città. In sostanza, il console rappresentava uno dei principali rappresentanti dello stato romano, un ruolo chiave nel governo dell'epoca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La postazione da cui i deejay mixanoAutorità dell antica RomaMagistrato romanoStorico generale bizantino al servizio di GiustinianoCane al servizio dei poliziotti UsaEsperti marinai spesso al servizio dei comandanti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

S O P T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPORT" SPORT

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.