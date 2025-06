Il contenitore di cartone plastificato per il latte nei cruciverba: la soluzione è Tetrapak

TETRAPAK

Perché la soluzione è Tetrapak? Il Tetra Pak è un contenitore di cartone plastificato progettato per conservare e trasportare il latte in modo igienico e pratico. Composto da più strati di cartone, plastica e alluminio, garantisce freschezza e sicurezza nel tempo. Utilizzato in tutto il mondo, rappresenta un'innovazione per il packaging alimentare, combinando sostenibilità e funzionalità. È diventato il modo più comune per portare il latte a casa.

T Torino

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

K Kappa

I T C T T M I U A A E M Mostra soluzione



