La città spagnola sede di un modernissimo Museo Guggenheim nei cruciverba: la soluzione è Bilbao

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città spagnola sede di un modernissimo Museo Guggenheim' è 'Bilbao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILBAO

Vuoi sapere di più su Bilbao? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Bilbao.

Perché la soluzione è Bilbao? Bilbao è una vivace città nel nord della Spagna, famosa non solo per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per il suo iconico Museo Guggenheim, simbolo di modernità e innovazione. Questa metropoli combina tradizione e avanguardia, offrendo un mix affascinante di arte, architettura e gastronomia. È un esempio perfetto di come una città possa reinventarsi, diventando una meta imperdibile del Paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Capoluogo della BiscagliaLa città più popolosa dei Paesi BaschiCittà della Spagna settentrionaleLa città sede del Museo MunchLa città spagnola col museo Reina SofiaLa città della Norvegia con il museo Munch

