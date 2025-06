Chi l ha d oro ha una voce bellissima nei cruciverba: la soluzione è Ugola

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi l ha d oro ha una voce bellissima

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi l ha d oro ha una voce bellissima' è 'Ugola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UGOLA

La parola Ugola è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ugola.

Perché la soluzione è Ugola? Ugola è il termine che indica la parte della gola che contiene le corde vocali, fondamentali per parlare e cantare. È quella zona delicata e importante per produrre suoni, ed è spesso associata alla voce e al modo in cui si esprime un individuo. Per esempio, chi ha una bella voce spesso si riferisce alla cura e alla sensibilità della propria ugola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fantozzi? Da quella parteLa abbiamo tutti in boccaPenzola nella boccaLo e la voce di chi ha gridato troppoHa la voce strozzataHa un fil di voce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi l ha d oro ha una voce bellissima", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R U I L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUBLI" RUBLI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.