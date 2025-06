Fantozzi? Da quella parte nei cruciverba: la soluzione è Ugola

UGOLA

Curiosità e Significato di "Ugola"

Perché la soluzione è Ugola? Ugola indica la parte superiore del collo che collega la gola alla testa. È una zona importante per la respirazione e la produzione di suoni, come quelli della voce. Il termine richiama l'immagine di un raccordo tra le vie respiratorie e la bocca. Quindi, se pensiamo a Fantozzi? Da quella parte, ci riferiamo proprio all'ugola, elemento fondamentale per parlare e respirare.

Come si scrive la soluzione Ugola

U Udine

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

