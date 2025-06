Arnese centimetrato per tracciare linee rette nei cruciverba: la soluzione è Riga

Home / Soluzioni Cruciverba / Arnese centimetrato per tracciare linee rette

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Arnese centimetrato per tracciare linee rette' è 'Riga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

riga

La parola Riga è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Riga.

Perché la soluzione è Riga? Una riga è uno strumento lungo e sottile, tipicamente di metallo o plastica, utilizzato per tracciare linee rette con precisione su carta o altri materiali. È fondamentale in disegni tecnici, progetti artistici e lavori di precisione, garantendo linee dritte e nette. La sua semplicità e funzionalità la rendono un alleato indispensabile in molte attività creative e professionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La capitale lettoneGuida la mano a tracciar linee retteÈ simile al regoloArnese per tracciare perpendicolariUn arnese centimetratoArnese centimetrato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Arnese centimetrato per tracciare linee rette" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

C N L O I I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLINICO" CLINICO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.