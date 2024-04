La Soluzione ♚ Un arnese centimetrato

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un arnese centimetrato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIGHELLO

Curiosità su Un arnese centimetrato: ariete centimetro" La riga graduata è un semplice strumento per la misurazione di lunghezze. Essa è costituita da una barretta in cui è stata tracciata una scala graduata. Ne esistono sostanzialmente di due tipi: rigide, le più precise (Es. aste metriche, righelli, metri ripiegabili). flessibili, meno precise, ma che permettono di effettuare misure su superfici leggermente curve (Es. righelli flessibili, flessometri). Le comuni righe, usate in cancelleria o per il disegno tecnico, vengono realizzate in plastica per via dell'economicità di realizzazione; più raramente, si possono trovare realizzate con il tradizionale legno. Queste tipologie presentano ...

