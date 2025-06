Velo per medicazioni nei cruciverba: la soluzione è Garza

Home / Soluzioni Cruciverba / Velo per medicazioni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Velo per medicazioni' è 'Garza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARZA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Garza più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Garza.

Perché la soluzione è Garza? Velo per medicazioni si riferisce a una garza, un tessuto sottile e assorbente utilizzato per coprire e proteggere ferite o medicazioni. La garza aiuta a mantenere l’area pulita, favorendo la guarigione e prevenendo infezioni. È un elemento essenziale nelle prime cure e nelle medicazioni quotidiane, garantendo comfort e sicurezza durante il processo di guarigione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Velo per bendaggiStriscia di stoffa per medicazioniNelle cassette di pronto soccorsoIl velo di cotone utilizzato per le medicazioniLo procura un velo davanti agli occhiUn dolce sul quale si sparge zucchero a velo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Velo per medicazioni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

R Roma

Z Zara

A Ancona

E G D E G N L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGGENDA" LEGGENDA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.