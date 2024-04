La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un monopattino da acrobatiche evoluzioni. SKATEBOARD Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo skateboard (spesso abbreviato in skate o, meno comunemente, skating, termine utilizzato anche per descrivere altri sport che prevedano una componente di pattinaggio), è uno sport nato in California negli anni sessanta. Questo sport si pratica con uno speciale attrezzo, lo skateboard, ossia una tavola con quattro ruote: due anteriori e due posteriori. È stato inventato principalmente per permettere ai surfisti di praticare il proprio sport anche in assenza di mare mosso. Dal 2021, in occasione dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, lo skateboard è diventato una disciplina olimpica.In italiano il nome dello sport coincide con l'oggetto ...

skateboard ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (sport) monopattino senza manubrio con quattro piccole ruote, in grado di essere orientato con la pressione dei piedi

Sostantivo

skateboard m solo sing

(sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

skate | board

Pronuncia

IPA: /skeit'brd/

Etimologia / Derivazione

da skate e board