La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tiranno sovrano assoluto' è 'Despota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESPOTA

La parola Despota è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Despota.

Perché la soluzione è Despota? Despota indica un sovrano o leader che esercita il potere in modo assoluto e autoritario, senza tollerare opposizioni. Questa figura impone le proprie decisioni con fermezza, spesso attraverso il controllo totale e la mancanza di democrazia. È un termine che richiama un governo oppressivo e centralizzato, dove il potere è concentrato nelle mani di una sola persona, lasciando poco spazio alla libertà e al dialogo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Monarca che spadroneggiaGoverna tutto soloUn sovrano assolutoIl sovrano della Tavola RotondaL aristocratico di Mitilene che abbatté il tiranno Melancro

Hai davanti la definizione "Tiranno sovrano assoluto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

T O S O P P S I Mostra soluzione



STOPPOSI

