Un sovrano assoluto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sovrano assoluto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un sovrano assoluto' è 'Autocrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOCRATE

Perché la soluzione è Autocrate? Un autocrate è una figura che detiene il potere supremo e incontestato all’interno di uno Stato, senza limiti costituzionali o democratici. Questa persona esercita il controllo totale sulle decisioni politiche, economiche e sociali, senza dover rendere conto a nessuno, imponendo la propria volontà con autorità assoluta. La sua posizione si fonda su un potere centralizzato e spesso si accompagna a pratiche di repressione e controllo rigido della popolazione. La sua leadership si distingue per la mancanza di limiti istituzionali e di pluralismo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sovrano assoluto". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un sovrano assoluto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autocrate

Quando la definizione "Un sovrano assoluto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sovrano assoluto" conferma che la soluzione 'Autocrate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Autocrate

A Ancona U Udine T Torino O Otranto C Como R Roma A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sovrano assoluto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autocrate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tiranno sovrano assolutoSovrano assolutoIl sovrano della Tavola RotondaIn India era la sposa di un sovranoSovrano