La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande fiume del Canada' è 'Ottawa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTAWA

Perché la soluzione è Ottawa? Ottawa è la capitale del Canada, situata lungo il fiume omonimo. Il suo nome deriva da una parola della lingua degli Algonchini, che significa posto dove scorre l'acqua o città delle pozze. Questa città rappresenta un importante centro politico e culturale, simbolo di storia e tradizione canadese, e si distingue per la sua bellezza e il suo fascino unico.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Grande fiume del Canada", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

