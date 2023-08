Grande lago del Canada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande lago del Canada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ONTARIO

Significato/Curiosita : Grande lago del canada

(minnesota, michigan e wisconsin) e il canada (ontario). nella lingua degli ojibway, il lago è chiamato gichigami ("grande acqua"). fu chiamato lac supérieur... Vedi ontario (disambigua). l'ontario è una delle tredici province del canada, la più popolosa del paese (circa un terzo dei canadesi vive in ontario). in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

