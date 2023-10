Vi ha sede il Parlamento canadese - Cruciverba

Anni. l'organo legislativola suasulla collina del, dove si trovano gli edifici parlamentari.canadaavuto un'alternanza tra governi...

Ottawa (/'ttawa/; in inglese /'tw/, in francese: /ta'wa/) è la capitale federale del Canada, situata sulla sponda meridionale del fiume Ottawa, nell'omonima valle nella provincia dell'Ontario, al confine orientale con la provincia del Québec. Per popolazione è la quarta città nazionale dopo Toronto, Montréal e Calgary, se si esclude la popolazione della "Grande Vancouver", ed è anche quarta come area metropolitana, insieme alla città di Gatineau in Québec, situata sulla sponda settentrionale del fiume Ottawa. La città è il risultato della fusione nel 2000 della vecchia città di Ottawa con dieci municipalità limitrofe. Nel 2021 Ottawa contava 1.017.449 abitanti (1.146.790 nell'area metropolitana cittadina).