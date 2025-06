Dipinto eseguito con resine sintetiche nei cruciverba: la soluzione è Acrilico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dipinto eseguito con resine sintetiche' è 'Acrilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACRILICO

La parola Acrilico è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acrilico.

Perché la soluzione è Acrilico? L'acrilico è una resina sintetica molto utilizzata in pittura e arti visive. Si tratta di un materiale versatile, che permette di creare colori vivaci e duraturi, applicabili su diverse superfici. La sua rapidità di asciugatura e la semplicità d'uso lo rendono ideale sia per artisti professionisti che per appassionati. In breve, l'acrilico è la soluzione moderna per esprimere creatività con risultati duraturi e brillanti.

