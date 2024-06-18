Un tipo di tessuto sintetico

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di tessuto sintetico' è 'Acrilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACRILICO

Perché la soluzione è Acrilico? L'acrilico è un tessuto sintetico molto diffuso, noto per la sua morbidezza e resistenza. Spesso utilizzato come alternativa alla lana, offre calore e leggerezza, rendendolo ideale per capi di abbigliamento e accessori. La sua composizione permette di ottenere materiali facilmente lavabili e duraturi nel tempo. La versatilità dell'acrilico lo rende adatto a molteplici usi, dalla moda all'arredamento. La sua produzione si basa su processi chimici che trasformano sostanze sintetiche in fibre tessili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di tessuto sintetico". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un tipo di tessuto sintetico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Acrilico

Se la definizione "Un tipo di tessuto sintetico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di tessuto sintetico" conferma che la soluzione 'Acrilico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Acrilico

A Ancona C Como R Roma I Imola L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di tessuto sintetico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acrilico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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