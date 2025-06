Curva che si avvolge su se stessa allargandosi nei cruciverba: la soluzione è Spirale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Curva che si avvolge su se stessa allargandosi' è 'Spirale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIRALE

Hai risolto il cruciverba con Spirale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Spirale.

Perché la soluzione è Spirale? Una spirale è una forma che si avvolge su se stessa, allargando progressivamente il suo diametro. Può essere naturale, come una conchiglia, o artificiale, come un filo arrotolato. Questo motivo si trova in natura e nell’arte, creando movimenti dinamici e armoniosi. La spirale rappresenta anche crescita e evoluzione, rendendola un simbolo di continuità e trasformazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Curva che non si chiudeMolla d orologioLa curva matematica che ricorda un filo tra due fusiÈ difficile se non si parla la stessa linguaSi avvolge intorno al colloLa vasta zona di Stati dove si paga con la stessa moneta

