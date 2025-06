Curva che non si chiude nei cruciverba: la soluzione è Spirale

SPIRALE

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Spirale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spirale? Una spirale è una linea che si avvolge intorno a un punto centrale, ma senza mai chiudersi su se stessa, creando una curva infinita e in continua espansione o contrazione. È un simbolo di crescita, movimento e continuità, spesso associata a processi naturali e artistici. La sua forma rappresenta il viaggio senza fine, che prosegue sempre oltre i confini conosciuti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Molla d orologioLa curva matematica che ricorda un filo tra due fusiUna curva che non si chiudeSi chiude con il caffèLa chiude chi si zittisce

