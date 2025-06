Molla d orologio nei cruciverba: la soluzione è Spirale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molla d orologio' è 'Spirale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIRALE

Curiosità e Significato di "Spirale"

La soluzione Spirale di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spirale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spirale? La parola spira­le si riferisce a una linea curva che si avvolge attorno a un centro, come le conchiglie o le scale a chiocciola. In orologeria, indica il movimento a spirale del bilanciere, fondamentale per la misurazione del tempo. È un elemento essenziale per garantire precisione e affidabilità nell’orologio. La sua forma elegante e funzionale rende questo termine un simbolo di perfezione tecnica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La curva matematica che ricorda un filo tra due fusiUna curva che non si chiudeSi stringe sempre piùLo scatto di una mollaSi molla per salpareRumore di orologio

Come si scrive la soluzione Spirale

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

