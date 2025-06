Così era chiamato Ovidio nei cruciverba: la soluzione è Nasone

NASONE

Hai risolto il cruciverba con Nasone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Nasone.

Perché la soluzione è Nasone? Il termine Nasone si riferisce a un grande tombino o bocchetta dell'acqua pubblica, spesso caratterizzata da una forma allungata e prominente. In modo affettuoso e colloquiale, viene usato per indicare le fontanelle di Roma, che somigliano a un naso gigante, da cui deriva anche il nome. Questo soprannome rende omaggio alla loro presenza iconica in molte città italiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Occupa gran parte del profiloL Ovidio celebre poetaNome popolare della fontanella romanaCosì era detto OvidioCosì era chiamato il proprietario dal suo schiavoCosì era simpaticamente chiamato Sordi

