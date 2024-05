Significato della soluzione per: L ovidio celebre poeta

C. – Tomi, 17 o 18 d. ), è stato un poeta romano, tra i principali esponenti della letteratura latina e della poesia elegiaca. C. Fu autore di molte opere, tradizionalmente situabili in tre fasi, la prima delle quali tra il 23 a. s 'wd. Publio Ovidio Nasone, noto semplicemente come Ovidio (in latino Publius Ovidius Naso, pronuncia classica o restituta: ['publ. s 'naso]; Sulmona, 20 marzo 43 a. C.

Italiano: Sostantivo: nasone ( approfondimento) m sing (pl.: nasoni) . accrescitivo di naso. (architettura) fontanella pubblica di Roma, munita di un rubinetto ricurvo simile ad un grosso naso. Sillabazione: na | só | ne. Pronuncia: IPA: /na'sone/ . Etimologia / Derivazione: vedi naso .