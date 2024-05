La Soluzione ♚ Fermano le navi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANCORE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fermano le navi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ANCORE

Significato della soluzione per: Fermano le navi L'àncora, nella nautica, è un oggetto pesante utilizzato per trattenere un'imbarcazione o un idrovolante in un punto specifico del fondale di uno specchio d'acqua; un'ancora è realizzata spesso in metallo e collegata all'imbarcazione per mezzo di una catena o di una cima. L'ancora è uno strumento antico, conosciuto e usato dai Fenici e dai Greci, che fu successivamente perfezionato dai Romani subendo nel tempo notevoli miglioramenti, ma conservando ancora alcuni dei tratti originari.

