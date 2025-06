Riduce lo sforzo dell autista in discesa nei cruciverba: la soluzione è Servofreno

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riduce lo sforzo dell autista in discesa' è 'Servofreno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERVOFRENO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Servofreno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Servofreno.

Perché la soluzione è Servofreno? Il servofreno è un sistema che aiuta l'autista a frenare più facilmente, riducendo lo sforzo necessario, soprattutto in discesa. Utilizza un meccanismo di assistenza che potenzia la forza applicata sul pedale, garantendo maggiore sicurezza e comfort durante la guida. È un elemento fondamentale per chi percorre strade in pendenza, rendendo le salite e le discese più sicure e meno affaticanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riduce lo sforzo del ciclistaRiduce lo sforzo nel sollevamentoLo storico greco dell Anabasi

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

O Otranto

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

