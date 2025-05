Riduce lo sforzo nel sollevamento nei cruciverba: la soluzione è Paranco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riduce lo sforzo nel sollevamento' è 'Paranco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARANCO

Curiosità e Significato di "Paranco"

Hai risolto il cruciverba con Paranco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Paranco.

Il paranco è un dispositivo meccanico utilizzato per sollevare carichi pesanti con meno sforzo. Grazie a pulegge e funi, consente di moltiplicare la forza applicata, rendendo più facile sollevare oggetti pesanti, spesso utilizzato in cantieri, lotti di lavoro e per il sollevamento di merci.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Paranco

La definizione "Riduce lo sforzo nel sollevamento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

