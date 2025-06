Quando scadono non si prendono nei cruciverba: la soluzione è Farmaci

FARMACI

Curiosità e Significato di "Farmaci"

La parola Farmaci è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Farmaci.

Perché la soluzione è Farmaci? I farmaci sono sostanze utili per curare o alleviare problemi di salute, ma hanno una data di scadenza oltre la quale non garantiscono più efficacia né sicurezza. Quando i farmaci scadono, non bisogna assumerli, perché potrebbero essere inefficaci o dannosi. È importante controllare regolarmente il proprio armadietto e smaltire correttamente quelli scaduti, per garantirsi sempre un uso sicuro e efficace.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alcuni sono retardProdotti medicinaliAiutano a star meglioSi prendono sbagliandoSi prendono durante le lezioniSi prendono per andare di corpo

Come si scrive la soluzione Farmaci

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quando scadono non si prendono", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I O R A D M E A N N Mostra soluzione



