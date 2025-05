Alcuni sono retard nei cruciverba: la soluzione è Farmaci

Home / Soluzioni Cruciverba / Alcuni sono retard

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alcuni sono retard' è 'Farmaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARMACI

Curiosità e Significato di "Farmaci"

Approfondisci la parola di 7 lettere Farmaci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I farmaci retard sono medicinali progettati per rilasciare il principio attivo in modo controllato nel tempo, anziché in una sola dose immediata. Questa formulazione permette di mantenere livelli costanti nel sangue, riducendo la frequenza delle somministrazioni e migliorando l'efficacia del trattamento. Sono comunemente utilizzati per gestire condizioni croniche e migliorare l'aderenza terapeutica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Prodotti medicinaliAiutano a star meglioAlcuni sono ad alta velocitàAlcuni sono incompresiLo sono alcuni periodici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Farmaci

Non riesci a risolvere la definizione "Alcuni sono retard"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B E I S R L R A L A F I I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SABRINA FERILLI" SABRINA FERILLI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.