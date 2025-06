Lavorava per il bucato nei cruciverba: la soluzione è Lavandaia

Home / Soluzioni Cruciverba / Lavorava per il bucato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lavorava per il bucato' è 'Lavandaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDAIA

La parola Lavandaia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lavandaia.

Perché la soluzione è Lavandaia? La parola lavandaia indica una persona, generalmente donna, che si occupava di lavare e curare i capi di abbigliamento, spesso in contesti storici o rurali. Questo termine richiama il ruolo tradizionale di chi si dedicava al bucato, svolgendo un’attività fondamentale prima dell’avvento delle moderne lavanderie automatiche. È un termine che evoca tempi passati e il mestiere legato alle faccende domestiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si occupava del bucatoUna consumatrice di saponeRecipienti per il bucatoLavorava lungo la stradaLe vasche per il bucato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lavorava per il bucato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

I Imola

A Ancona

T S E E S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTESE" ESTESE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.