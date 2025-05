Si occupava del bucato nei cruciverba: la soluzione è Lavandaia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si occupava del bucato' è 'Lavandaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDAIA

Curiosità e Significato di "Lavandaia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Lavandaia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lavandaia? Il termine lavandaia si riferisce a una persona che si occupa del lavaggio della biancheria, generalmente in modo professionale. Questo ruolo, tradizionalmente associato a donne, era fondamentale in passato quando non esistevano le moderne lavatrici. Oggi il termine è spesso usato per indicare un'attività storica legata alla cura e alla pulizia dei tessuti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Una consumatrice di saponeProdotto che si usa per il bucatoSe è bucato si vede l alluceSi occupavano del bucato

Come si scrive la soluzione Lavandaia

Stai cercando la risposta alla definizione "Si occupava del bucato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C O N R I L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CREOLINA" CREOLINA

