Le vasche per il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vasche per il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAVATOI

Significato/Curiosita : Le vasche per il bucato

Mascheroni. questa struttura era appositamente studiata per consentire il lavaggio del bucato che vi avvenne quotidianamente sino ai primi decenni del... Il lavatoio è un luogo, spazio o costruzione per fare il bucato. in precedenza i villaggi avevano lavatoi pubblici, dove le donne, come incaricate della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

