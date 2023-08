Ad essa si paragona chi è sempre in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ad essa si paragona chi è sempre in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TROTTOLA

Significato/Curiosita : Ad essa si paragona chi e sempre in giro

Intelligenza organica», e la paragona alla struttura del movimento terroristico islamico al-qaida. dal 2013, la 'ndrangheta è considerata tra le più pericolose... Disambiguazione – se stai cercando il personaggio dei fumetti, vedi trottola (personaggio). la trottola è un giocattolo, solitamente fatto di legno duro, a forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

