Una roccia traslucida nei cruciverba: la soluzione è Alabastro

Home / Soluzioni Cruciverba / Una roccia traslucida

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una roccia traslucida' è 'Alabastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALABASTRO

Curiosità e Significato di "Alabastro"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Alabastro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Alabastro.

Perché la soluzione è Alabastro? L'alabastro è una roccia translucida e porosa, apprezzata fin dall'antichità per le sue qualità estetiche e artigianali. Utilizzata per sculture, decorazioni e lampade, si caratterizza per la sua superficie liscia e i toni caldi e morbidi. La sua traslucenza permette di diffondere la luce in modo delicato, creando atmosfere suggestive e raffinate in ogni ambiente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Roccia meno dura del marmoPietra di Volterra per statuineÈ simile al marmoIl gufo di Merlino ne La spada nella rocciaRoccia rossastraRoccia sfaldabile con frammenti di cristallo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alabastro

Non riesci a risolvere la definizione "Una roccia traslucida"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R C M O E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROMATE" CROMATE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.