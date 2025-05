Pietra di Volterra per statuine nei cruciverba: la soluzione è Alabastro

ALABASTRO

Curiosità e Significato di "Alabastro"

La soluzione Alabastro di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Alabastro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Alabastro? L'alabastro è una pietra calcarea molto apprezzata per la sua bellezza e lavorabilità, spesso utilizzata per creare statuine e opere d'arte. Questa pietra si presenta in diverse tonalità, da quelle più chiare a quelle più scure, e la sua traslucenza la rende particolarmente affascinante. Grazie alla sua consistenza morbida, l'alabastro può essere intagliato con grande precisione, permettendo così di realizzare dettagli raffinati nelle sculture.

Come si scrive la soluzione Alabastro

A Ancona

L Livorno

A Ancona

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N P N A N A O C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPANNONI" CAPANNONI

