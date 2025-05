È simile al marmo nei cruciverba: la soluzione è Alabastro

ALABASTRO

Curiosità e Significato di "Alabastro"

La parola Alabastro è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alabastro.

L'alabastro è una pietra calcarea bianca o translucida, simile al marmo per aspetto e utilizzo. Spesso usato per sculture, ornamenti e oggetti decorativi, si caratterizza per la sua leggerezza e facilità di lavorazione rispetto al marmo.

Pregiato minerale dal colore cereoSe ne fanno statuettePregiata pietra calcareaÈ simile al mastinoStrumento simile al liutoÈ simile al golden retriever

Hai trovato la definizione "È simile al marmo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

