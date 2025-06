Un tipo di codice nei cruciverba: la soluzione è Civile

CIVILE

Curiosità e Significato di "Civile"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Civile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Civile? Civile indica tutto ciò che riguarda i cittadini e la vita in società, distinguendosi da aspetti militari o penali. È usato per descrivere comportamenti, leggi, diritti e doveri che promuovono convivenza, rispetto e armonia tra le persone. In ambito legale, si riferisce alle questioni civili come contratti, proprietà e famiglia, fondamentali per una società equilibrata e giusta.

Come si scrive la soluzione Civile

Se "Un tipo di codice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

